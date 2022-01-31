رجال طائرة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

حقق رجال طائرة النادي الأهلي الفوز على سبورتينج، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويحجز مقعد في نصف النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس مصر.

جاء تأهل المارد الأحمر لنصف نهائي كأس مصر بعد تحقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق سبورتنج، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاثنين ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

أقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

أزمات الأهلي في مونديال الأندية

يواجه النادي الأهلي العديد من المكائد في البطولة، في تواجد غياب لاعبين الفريق الدوليين، في المنتخب الوطني، والذي نجح في التأهل للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

والتي يأتي على رأسها عمرو السولية، محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد شريف، محمد عبد المنعم، مع المنتخب الوطني، فيما يأتي شبحة الإصابات في المركز الثاني من عقبات الأهلي في المونديال، والتي ضربت في وقت سابق، أكرم توفيق بالرباط الصليبي، وحسام حسن، وبيرسي تاو، بشاكل عضلية، وكورونا تغيب محمد المغربي، وبدر بانون، في خط الدفاع.

نجح بيتسو موسيماني في تعيم صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي، من ناشئين القلعة الحمراء، قبل السفر لكأس العالم للأندية 2022، بمشاركة الناشئين في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

تشكيل الأهلي المتوقع بكأس العالم للأندية 2022

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد أشرف – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسين الشحات – لويس ميكوسوني – طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

وليد سليمان – وعلي لطفي – وحسين الشحات – ورامي ربيعة – ومحمد هاني – وطاهر محمد طاهر – وأليو ديانج – ومحمد محمود – وأحمد عبد القادر – وعمار حمدي – وبيرسي تاو – ومحمد أشرف – ومحمد فخري – ومحمد مجدي أفشة – ومحمود وحيد – وحمزة علاء – وكريم فؤاد – وحسام حسن – ولويس ميكيسوني – وزياد طارق – ومصطفى مخلوف – وياسر إبراهيم.