/676533/تنسيقية-شباب-الاحزاب-تنعي-والدة-مؤمن-سيد-عضو-التنسيقية

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفورة لها بإذن الله والدة الزميل مؤمن سليم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

وافق مجلس الشيوخ على إحالة 6 تقارير للجان النوعية عن الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحكومة لإتخاذ اللازم. وتضمنت الاقتراحات مايلى:.

النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم باقتراح برغبة " لتفعيل وتطبيق نص المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 28/6/2014.

وتقدم النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين باقتراح برغبة لإعداد " مدونة سلوك إعلامى متكاملة". وتقدمت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة للسماح بالحصول على ترخيص مهنة الإرشاد السياحى للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية.

وتقدمت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة بشأن تعظيم الاستفادة من الكوادر والكفاءات الموجودة في مركز تقييم واعتماد هندسه البرمجيات secc التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتقدم النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراحين برغبة أولهما فيما يخص قانون الهجرة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣، وكذلك اقتراح برغبة لتطوير الصوت و الضوء بالأماكن السياحية في مصر.