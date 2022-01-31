/676535/الإسماعيلي-يقسو-على-الجونة-برباعية-ويتأهل-للدور-الثاني-من-كأس-الرابطة

انتهت أحداث المباراة بين الإسماعيلي والجونة، برباعية مقابل هدف لصالح الدراويش، في لقاء يجمع بين الفريقين في خامس وختام جولات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذه النتيجة يحتل الإسماعيلي المركز الأول في المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط، ويتأهل للدور الثاني من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة في أول نسخها.

افتتح محمد السوقي أول أهداف المباراة في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من الطرف الأيسر مررها جان موريل إلى محمد دسوقي الذي سدد صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

أهداف الإسماعيلي في المباراة

وجاء الإسماعيلي بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق كارميلو، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الإسماعيلي عن طريق دسوقي مررها عبد الرحمن مجدي إلى كارمليو ألجاراناز الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك.

وسجل ديجو فيرناندو الهدف الثالث للدراويش في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، من خلال كرة طولية من دونجا من وسط الملعب تصل إلى دييجو فيرناندو دوريجاراي مهاجم الإسماعيلي الذي انفرد بالمرمى وسجل الكرة في الشباك بباطن القدم.

وأكد عبد الرحمن مجدي بالهدف الرابع، في الدققية الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، من خلال متابعة لكرة مرتدة من حرس مرمى الجونة ويسكنها مجدي الشباك الفارغ أمامه.

رد فريق الجونة بالهدف الأول له في المباراة في الدقيقة التاسعة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق خالد قمر، من خلال كرة عرضية، يسكنها برأسيه في شباك الدراويش.

تشكيل الإسماعيلي في المباراة

في حراسة المرمي: عمر رضوان

خط الدفاع: وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقي

خط الوسط: محمود عبد العاطي ” دونجا ” ومحمد عادل وجان موريل وعبد الرحمن مجدي وكارميلو ألجاراناز

في خط الهجوم ودييجو فرناندو

تشكيل الجونة في المباراة

في حراسة المرمي: عماد سيد

خط الدفاع:عمرو طارق –محمود صابر – محمود جمال –كريم طارق

خط الوسط: نورالسيد – إسلام عبد المنعم – الان كيامبادي – محمد نجيب .

في خط الهجوم: دانيال أوجونو – عمرو سعداوي

أنتهت مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ونجح النادي الإسماعيلي في قيد حازم مرسي مهاجمه الجديد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد ضمه بشكل رسمي خلال الفترة الماضية.