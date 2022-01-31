/676537/الأرصاد-الجوية-تعلن-عن-تحسن-الأحوال-الجوية-بدءا-من-الغد

حددت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس وإرتفاع درجات الحرارة، مشيرة غلى أن سقوط الأمطار اليوم، كان بسبب تعرض البلاد لمنخفض سطحي على البحر المتوسط، كان قادما من السواحل الغربية للبلاد وهو ما ادى إلى تكاثر السحب الركامية ما بين منخفضة ومتوسطة.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اكسترا نيوز، منوهة انه من المنتظر انحسار المنخفض الجوي، وان يكون هناك تحسن في الأحوال الجوية وذلك بدءا من الغد، حيث العودة إلى معدلات الحرارة الطبيعية، وعدم سقوط امطار على القاهرة.

الأرصاد: طقس الثلاثاء يشهد ارتفاع نسبى بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 18 درجة

هذا وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، سيشهد لأول مرة منذ أسابيع ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء سيشهد ظهور أتربة عالقة بالجو ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية الغربية، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط رياح اليوم الاثني على بعض المناطق يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الثنين، استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء فجاءت كالتالي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وسانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى -1.