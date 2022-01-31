مسلسل suits الموسم الأول.. موعد العرض والقصة

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تصدر مسلسل جديد بعنوان «suits»، مؤشرات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعدما كشف المنتج طارق الجنايني عن بوستراته.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل suits الموسم الأول من موعد عرضه وقصته وأبطاله

وبدأ عدد كبير من الجمهور في التسائل حول تفاصيل مسلسل suits الموسم الاول، ما هي القصة، ومتى سيعرض، لذا نرصد في ذلك التقرير إجابة لتلك الاسألة التي يبحث عنها الجمهور .

قصة مسلسل suits الموسم الاول

مسلسل suits المصري، مأخوذ من نسخة أجنبية بنفس العنوان، وقامت الشركة المنتجة بتعريبه لتناقش من خلاله عدد من القضايا الهامة التي يحتاجها الجمهور والمجتمع المصري بشكل خاص، ومن المقرر أن يلقي إعجاب عدد كبير من الجمهور، ويحقق مشاهدات مرتفعة ونجاحات باهرة كالتي حققتها النسخة الأجنبية من العمل.

أبطال مسلسل suits الموسم الاول

مسلسل suits الموسم الاول من بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، ويشارك في تأليفه محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تي فيجن لإلنتاج اإلعالمي TVision.

موعد عرض مسلسل suits

ويعرض مسلسل suits مع بداية الموسم الرمضاني المقبل من عام 2022 عبر فضائية osn، والتي تسعى دائما لبث كل ما هو جديد ومختلف.

وانطلق تصوير أول مشاهد المسلسل في يناير من هذا العام 2022 ومن المقرر عرض أول موسمين والتي يبلغ عدد حقاتهم 30 حلقة خلال شهر رمضان الكريم 2022.

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الجدير بالذكر أنه، تعتبر أول مرة تحصل فيها "المتحدة للخدمات الإعالمية UMS "على حقوق بث نسخة مصرية من واحدة من أفضل المسلسالت الأمريكية والذي ستعرضه للجمهور المصري على قنواتها التلفزيونية وتطبيق "Watchit

أحمد داود بطل مسلسل suits

من ناحية أخرى، يقدم الفنان أحمد داوود عمل سينمائي جديد بعنوان يوم 13» انتهى من تصويره فى شهر مارس 2020.

ويشارك أحمد داود فى بطولته مع كل من دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوى، تأليف وإخراج وائل عبد الله، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق والرعب.