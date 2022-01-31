/676540/الاتحاد-السكندري-يحقق-ريمونتادا-أمام-فيوتشر-بكأس-الرابطة

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم فيوتشر شوط أول قوي وحاول لاعبوه كثيراً من خلال هجمات خطيره، وأفتتح طارق طه الأهداف لفيوتشر في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

وحاول الاتحاد السكندري أن يعود في النتيجة من خلال هجمات نظمها الفريق في نهاية الشوط، ولكن حافظ دفاعات فيوتشر والحارس أحمد يحيى على نظافة شباكهم.

فيوتشر ضد الاتحاد السكندري

وفي شوط المباراة الثاني حاول الاتحاد السكندري أن يتعادل، مع فيوتشر من خلال هجمات عديدة حتى نجحوا في إحراز هدفين في أخر اللقاء بالدقيقتين 87 و90 عن طريق كريستوفاو مابولولو، ليعطي للفريق السكندري فوز غالي وهام.

وبتلك النتيجة يتأهل فيوتشر من المجموعة كمركز أول برصيد 12 نقطة، وخلفه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، في إنتظار مباريات غزل المحلة وإنبي غداً، في حالة تعثرهم سيتأهل الاتحاد كأحسن مركز ثاني.

تشكيل فيوتشر أمام الاتحاد السكندري:

محمود حمدي - فارس طارق – طارق طه – أشرف مجدي – جوزيه جوناثان - أيمن الصفاقسي – سعد سمير – عمر سافيولا – محمد رضا – محمد ربيعة – عربي بدر.

تشكيل الاتحاد السكندري امام فيوتشر:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: صبري الرحيل – عبد السلام – محمود شبانة – هشام صلاح.

خط الوسط: مورو – خالد الغندور – مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – بنجامين – مابولولو.

بدلاء الاتحاد السكندري أمام فيوتشر:

محمد عبد المنصف – السيد سالم – حسام عاشور – فوزي الحناوي – كريم يحيى – نادر رمضان – ابراهيم حسن – أحمد راشد – عبد الغني محمد.

نتيجة مباراة الاتحاد وايسترن كومباني

وقدم لاعبوا الاتحاد مباراة قوية وهددوا مرمى إيسترن كومباني في أكثر من هجمة، بينما لعب الفريق الأخر على الهجمات المرتدة التي شكلوا منها بعض الخطورة ولكن دون فائدة في التسجيل.

وسجل بنجامين بواتينج هدف الاتحاد السمندري الوحيد في المباراة بالدقيقة 20، ولم ينجح إيسترن كومباني في العودة للقاء.

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره إيسترن كومباني بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كاس الرابطة المصرية.