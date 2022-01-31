/676541/مجلس-الشيوخ-يحيل-6-تقارير-عن-اقتراحات-برغبة-مقدمة-من-أعضاء-التنسيقية-للحكومة

وافق مجلس الشيوخ على إحالة 6 تقارير للجان النوعية عن الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحكومة لإتخاذ اللازم. وتضمنت الاقتراحات مايلى:.

دوت الخليج الاقتراحات المقدمة من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم باقتراح برغبة " لتفعيل وتطبيق نص المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 28/6/2014. وتقدم النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين باقتراح برغبة لإعداد " مدونة سلوك إعلامى متكاملة". وتقدمت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة للسماح بالحصول على ترخيص مهنة الإرشاد السياحى للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية. وتقدمت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة بشأن تعظيم الاستفادة من الكوادر والكفاءات الموجودة في مركز تقييم واعتماد هندسه البرمجيات secc التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وتقدم النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراحين برغبة أولهما فيما يخص قانون الهجرة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣، وكذلك اقتراح برغبة لتطوير الصوت و الضوء بالأماكن السياحية في مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الشيوخ يحيل 6 تقارير عن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء التنسيقية للحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.