علي محمد علي معلقاً على مباراة مصر ضد الكاميرون

/676542/علي-محمد-علي-معلقا-على-مباراة-مصر-ضد-الكاميرون

استقرت إدارة قنوات "بي إن سبورتس"، على إسناد مهمة تعليق مباراة مصر أمام الكاميرون للمعلق المصري علي محمد علي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلق علي محمد علي، على مباراة مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، وفاز حينها الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تصدى أبو جبل لكرة إيريك بايلي.

ويتقابل منتخب مصر مع نظيره الكاميروني ضمن الدور نصف النهائي يوم الخميس القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

أقترب محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، من المشاركة في لقاء الكاميرون القادم، ضمن الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا.

وقال أبو جبل في تصريحات صحفية: "أعاني من شد عضلي فقط، ومشاركتي يوم الخميس أمام الكاميرون واردة بشكل كبير إن شاء الله".

وخرج التشخيص المبدئي لإصابة أبو جبل بشد في عضلة الضامة، وسيظهر خلال تدريبات المنتخب القادمة إمكانية مشاركة أبو جبل من عدمها أمام الكاميرون، ولكن تشير بعض التقارير إمكانية لحاق الحارس بمباراة الكاميرون.

تاريخ مواجهات مصر ضد الكاميرون

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام الأسود الكاميرونية خلال المواجهات المباشرة فيما بينهم، والتفوق كاسح للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

آخر مباراة بين المنتخبين في أمم أفريقيا 2017 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد.

تقابل الفريقين من قبل خلال 27 مباراة في جميع البطولات سواء القارية أو الودية.

تمكن منتخب مصر أن يحقق الفوز خلال 15 مباراة.

فيما فازت الكاميرون في 6 مواجهات من قبل.

وكان التعادل حاضر في مباريات المنتخبين خلال 6 مباريات.

أول مباراة بين مصر والكاميرون كانت في فبراير من عام 1983 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل لا شئ.

سجل منتخب مصر في شباك الكاميرون 34 هدفا.

بينم سجل منتخب الكاميرون في مصر 24 هدفا فقط.

أشرف صبحي: التواصل مع المنتخب المصري لحظة بلحظة.. واسترجعنا أداء 2010

تحدث الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فوز المنتخب المصري على منافسه المغربي أمس، منوها أنه يتم الاهتمام بأهمية الثقة في ذاتنا من أجل ان نستكمل العمل والانتصار، مشيرا إلى ان شكل منتخب مصر يقوم بعمل اداء مثل الذي كنات نريده في 2010.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحك مصري، تقديم الاعلامي هشام عاصي المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مضيفا أنه يوجد إحساس لكل اللاعبين بأهمية الدور الذي يقوم به، مقدما التهنئة للرئيس السيسي والحكومة في دعم المنتخب، مطالبا من الجميع ان يقوم بتقديم الدعم ايضا للمنتخب.

وأكمل وزير الشباب والرياضة، أن التواصل لحظي مع المنتخب لحظة بلحظة، مقدما الشكر لوزارة الخارجية والسفير المصري في الكاميرون مدحت المليجيى وايضا الدكتور خالد الدرندلي.

وتابع : ربنا يوفق كل ولاد مصر، وهحضر المباريات القادمة لمنتخب مصر والكاميرون، ويتم اتخاذ جميع الاجراءت الاحترازية لفيروس كورونا.