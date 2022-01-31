«مهنتنا مفيهاش رحمة».. منال سلامة تكشف تعرض نجلها لعملية جراحية خطيرة

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كشفت الفنانة منال سلامة عن تعرض ابنها لعملية جراحية خطيرة، مشيرة إلى أنها لم تكن ترغب في الحديث في مثل هذه الأمور ولكن حزنها الشديد على نجلها دفعها لذلك، مؤكدة على صعوبة مهنة التمثيل التي جعلتها تبقى وحيدة مع نجلها في المشفى بسبب انشغال والده في عمل فني.

دوت الخليجيرصد تفاصيل تعرض نحل منال سلامة لعملية جراحية

وكتبت منال سلامة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقة صورة نجلها من داخل سرير المشفى، ومطالبة الجمهور بالدعاء له: «ده علي ابني لسه خارج من العمليات الحمد لله ادعوله ربنا يتمم شفاه علي خير أنا عمري ما نشرت اي خبر وحش عني او عن اسرتي دائماً بنحط الصوره الحلوه فقط».

وتابعت: «انا بقول الكلام ده عشان الناس فاكرة الحياة بمبي طول الوقت وده مش حقيقي يعني انا دلوقتي في المستشفي مع ابني لوحدي عشان جوزي بيصور مسلسل نقل عام اللي بيتعرض علي الهواء».

منال سلامة تكشف للجمهور عوائق مهنة التمثيل

واختتمت منال سلامة حديثها: «شغلنتنا مفيهاش رحمه ودي مش اول مره اتعرض للموقف ده علشان احنا بنشتغل شغلانه بدون قلب والناس فاكره ان حياتنا من غير متاعب الحمد لله ربنا يتم شغاه علي خير».

زوج منال سلامة ينشغل في مسلسل نقل عام

ويعرض لزوج منال سلامة حاليا، مسلسل «نقل عام»، والذي يستمر صناعه في تصويره حتى الان، إذ أنه طرح عبر قناة on من السب إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسل «نقل عام» من إخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، ريم البارودي، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

قصة مسلسل نقل عام

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام» حول سائق الأتوبيس أحمد الذى يعانى وتعانى أسرته من عددهم الكبير فلديه ثمانية من الأبناء من زوجتين أبناء إضافة إلى ابنتين من زوجته الأولى ويتورط أبناؤه فى العديد من المشاكل من عمل فيديوهات تطبيقات مشبوهة، أو تخطيط للهجرة غير الشرعية، مع تضارب احلام اولاد و تعرضهم لمواقف صعبة و يسعى هو دوما وراء حل تلك المشاكل و قد يتورط فى اعمال منافية القانون.