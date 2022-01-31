موجة صقيع والبرودة شديدة على شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة برفع درجة الاستعداد القصوى، نظرًا لتعرض عدة قرى بمنطقة وسط سيناء لسقوط الأمطار، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل لانخفاض فى درجات الحرارة وموجة من الصقيع والبرودة الشديدة.





وطالب "شوشة"، فى بيان اليوم الاثنين، برفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة وعلى رأسها الموارد المائية والرى لمواجهة الظروف الجوية. وأكد جاهزية معدات الأزمات وسيارات كسح المياه لمواجهة الأمطار، وتوزيعها بأماكن التجمعات بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.

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