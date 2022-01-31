مدبولى يبحث موقف مشروع تأهيل وتبطين الترع وأنظمة الرى الحديث

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع كلا من الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، والمهندس محمود السعدى، مستشار وزارة الرى لشئون إدارة المياه.

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة وزيادة معدلات الإنجاز فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، لما يمثله هذا المشروع الحيوى الذى تنفذه الدولة فى محافظات الجمهورية من أهمية كبيرة، ولاسيما أنه يحقق مكاسب عديدة لمنظومة الرى فى الدولة بصفة عامة، وللمزارعين بصفة خاصة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف العمل على وصول المياه لنهايات الترع، وكذا ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والرى أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، يسهم فى تحقيق العدالة فى توزيع المياه بين الفلاحين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة أعمال المشروع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، وحصول جميع المزارعين على حصتهم من المياه، وتحسين نوعيتها.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمشروع، الذى يستهدف إعادة تأهيل وتبطين إجمالى أطوال تبلغ 20 ألف كم؛ أشار الدكتور محمد عبدالعاطى إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل 4150 كيلو متر من الترع المتعبة، كما أنه جار تنفيذ 4500 كم، إضافة إلى أنه جار طرح وإسناد لـ 2600 كم أخرى، وبالتالى يبلغ إجمالى المشروع 11250 كم حتى تاريخه، لافتا إلى أن الباقى المستهدف يبلغ 8750 كم؛ ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل فى عام 2024، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى رى الأراضى بالمحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم خلال فترة رى مختلف المحاصيل الزراعية.

وأشار الوزير، فى سياق استعراضه للموقف التنفيذى للمشروع، إلى أن المعدل اليومى لتأهيل الترع وصل حاليا إلى 15 كم يوميا، كما أن أقصى معدل للتنفيذ يصل إلى 18 كم/ يوم.

وفى هذا السياق، استعرض الوزير بعض التحديات التى تواجه أعمال التأهيل فى عدد من المحافظات، وقدم عدة مقترحات للتغلب على هذه التحديات؛ سعيا لاستمرار تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمعدلات مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

وخلال الاجتماع أيضا، استعرض وزير الموارد المائية والرى الموقف التنفيذى لمشروع تطبيق أنظمة الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه من خلال التطبيقات الرقمية الحديثة تم حصر المساحات التى تطبق أنظمة الرى الحديث (رش – تنقيط) وقدرت بنحو1،069 مليون فدان.

وعرض الوزير، خلال الاجتماع، التجهيزات المتعلقة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ لعام 2022 (COP27)، والتى يتم تحضيرها بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك أبرز ما سيضمه جناح المياه المقام على هامش المؤتمر، الذى من المقرر أن تستضيفه مصر فى شهر نوفمبر المقبل.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور محمد عبدالعاطى إلى المشروعات والإجراءات التى تقوم وزارة الرى بتنفيذها حاليا ويمكن عرضها خلال "جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ" كتجارب مصرية ناجحة فى مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومن بينها المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى، ومشروع التحول لنظم الرى الحديث والتى تسهم فى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وناقش وزير الرى موقف تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر، إلى جانب العمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، واستخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار، وغيرها من المشروعات الأخرى.