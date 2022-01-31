عاجل.. السيسى يستجيب لاستغاثة مواطن يعانى من إصابات نتيجة حادث سيارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "سيادة الرئيس استجاب لعلاج قدرى، الله عليك يا سيادة الرئيس ربنا يعزك يا رب"، ووجهت حديثها للمواطن: "طالما حصلت الاستجابة إرمى حمولك على الله".
وقال قدرى عبدالله: "ربنا يبارك فى سيادة الرئيس ويطول فى عمره ويديه الصحة، ويجعله سند للناس وظهر للناس الغلابة، إحنا فخورين إن الرئيس معانا فى كل حاجة، وبندعيله فى كل وقت وكل ساعة".
وتابع: "ربنا كرمنا بالرئيس السيسى، وربنا أنجدنا بيه من الظلمة، ومصر أم الدنيا فيها الخير وإن شاء الله ربنا يوفق الرئيس السيسى ويجعل اللى عمله فى ميزان حسناته".
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