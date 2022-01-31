ممشى المنصورية السياحى.. إضافة جديدة للطرق المطورة بالجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بالتوازى مع أعمال التطوير التى يشهدها امتداد طريق المنصورية بنطاق حى الهرم وكرداسة، حيث تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير الميادين والشوارع فى إطار خطة التطوير الشاملة التى تشهدها العديد من القطاعات.

وشملت أعمال التطوير التى شهدها الممشى السياحى بطول 1200 متر، دعمه بمسطحات خضراء وأشجار ومقاعد للجلوس ليكون متنفسا للمواطنين وأعمدة إنارة ديكورية وتحقيق تنسيق عام ورؤيه حضارية للممشى بالإضافة إلى تركيب انترلوك وأرصفة للمشاه وإنشاء أكشاك حضارية ونقاط خدمية للمواطنين وتحقيق عائد استثمارى، ويأتى ذلك استكمالا لأعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات بمحافظة الجيزة.

وشملت مكونات مشروع التطوير إنشاء 5 برجولة و10 أكشاك ومطاعم حضارية و52 مقعدا خرسانيا و120 عامود إنارة جمالى.

يذكر أنه خلال الشهور الماضية، حقق الطريق نجاحا كبيرا فى امتصاص الكثافات المرورية للقادم من شارع الأهرام حيث يعد أحد التحويلات المرورية البديلة لأعمال الغلق التى شهدها شارع الأهرام لتنفيذ مشروع الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق ومساهمته فى تحويل حركه سير المركبات إلى محور محمد أنور السادات.