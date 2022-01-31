التعليم تحدد مواعيد مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وكراسات الامتحان بامتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تتم خلال إجازة نصف العام.
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب لها، على الإدارات التعليمية بإخطار المرشحين للحضور أمام اللجنة المشكلة لعقد المقابلات في المواعيد المحددة وفقاً لكل مديرية.
وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إحالة الذين تخلفوا عن إجراء المقابلات الشخصية للتحقيق بمعرفة المديريات أو التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات لإجراء المقابلة الشخصية الخاصة بهم واستلام إفادة لتقديمها للشئون القانونية، مؤكدة: أنه سيتم إحالة الذين انطبقت عليهم شروط التسجيل وامتنعوا عن التسجيل للتحقيق بمعرفة المديرية وإفادة الوزارة بنتيجة التحقيق.
وشددت وزارة التربية والتعليم، علي اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلي أن في إطار الإجراءات التي تبذلها الوزارة استعدادا لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة على الوجه الأمثل.
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