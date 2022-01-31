بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادا للمشاركة فى مونديال الأندية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى مطار أبو ظبي في الإمارات، استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

‎وتخضع بعثة الأهلي لمسحة طبية جديدة فى مطار أبو ظبي، ضمن الإجراءات التنسيقية من اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم للأندية.

‎وضمت قائمة الأهلي كلا من: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

‎وتدخل بعثة الفريق معسكرًا مغلقًا في الإمارات، استعدادًا لكأس العالم للأندية، وسوف يلحق بهم بقية اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في الكاميرون.

‎ويستكمل بيرسي تاو تدريبات العلاج الطبيعي والاستشفاء خلال فترة معسكر الإمارات على هامش وجود الفريق بكأس العالم للأندية.

‎ويخوض الأهلي أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية يوم ٥ فبراير أمام إف سي مونتيري بطل المكسيك، في إطار مباريات الدور التمهيدي للبطولة.