المنتخب الوطني يُؤمن نفسه من التلاعب في مسحات البعثة قبل لقاء الكاميرون

/676546/المنتخب-الوطني-يؤمن-نفسه-من-التلاعب-في-مسحات-البعثة-قبل-لقاء-الكاميرون

عقدت بعثة منتخب مصر، اتفاقًا مع إحدى المعامل الخاصة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، لإجراء مسحات إضافية للبعثة المصرية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، إلى جانب مسحات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل المباراة المرتقبة مع الكاميرون مستضيف البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقررت البعثة المصرية اتخاذ هذا الإجراء، تحسبًا لأي شبهة أو تلاعب قد يحدث في مسحة الاتحاد الإفريقي، وهو ما قد ينتج عنه حرمان المنتخب الوطني من بعض لاعبيه أمام الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي أمم إفريقيا

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل، في تمام التاسعة مساءً، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

يدخل المنتخب الوطني لقاء الكاميرون بكل قوة، في محاولة تحقيق الفوز وتخطي منتخب الكاميرون أصاحاب الأرض والضيافة في البطولة، للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 2022.

كأس أمم إفريقيا 2022

ويبحث المنتخب الوطني، على بطولة كأس أمم إفريقيا الثامنة في تاريخه، بعد غياباها منذ عام 2010، ليواصل صدارته وسط منتخبات القارة السمراء، في رصيد التتويج بالبطولة، والتي يأمل فيها منتخب الكاميرون بالتتويج بالكأس السادس والإقتراب من رصيد مصر فيها.

يمتلك منتخب مصر العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم حول العالم، وأبرزها محمد صلاح مهاجم ليفربول، وعمرو السولية ومحمد الشناوي، لاعبي النادي الأهلي، بطل القارة الإفريقية في العامين السابقين على التوالي، بجانب محترفي مصر بالدوري التركي وعلى رأسهم مصطفى محمد، ولاعبي الزمالك أبطال الدوري العام، وأصحاب الطموح العالية والروحة القتالية نادي فيوتشر صاحب أول ضربة في الدوري المصري الممتاز.

كارلوس كيروش وكأس أمم إفريقيا 2022

يمتلك البرتغالي كارلوس كيروش العديد من المفاتيح في تشكيل منتخب مصر، أمام الكاميرون بربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، في مختلف المراكز، ولكن على مستوى حراسة المرمى، يغيب الثنائي محمد الشناوي، وأبوجبل، ولكن يحضر بقوة محمد صبحي ومحمود جاد.

يتوقع من البرتغالي كارلوس كيروش دخول مباراة مصر والكاميرون، بتشكيل الفراعنة محنك وقوي، لمحاولة عبور أصحاب الأرض والوصول للنهائي، والإعتماد على صبحي في حراسة المرمى، ومحمد عبد المنعم والونش في خط الدفاع.