/676549/بالفيديو-رمضان-عبدالمعز-كل-البشر-فى-خسر-إلا-أربعة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، ربنا سبحانه وتعالى، علمنا فى القرآن الكريم، بعدما اقسم بالزمن وهو العصر، إن كل البشر فى خسر إلا أربعة يفعلون هذه الأمور، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)".

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وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "كل البشر فى خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، هنا فى ارتباط بين الايمان والعمل الصالح، وتواصوا بالحق وتواصلوا بالصبر، وده معناه إن كل كا هتقول الحق هيطلع لك مش بتحب الحق فهتأذيك، فعليك بالصبر".

هذا وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إنه من المؤسف أن أبنائنا ليس لديهم المعلومات الأساسية عن سيدنا النبى عليه الصلاة والسلام، مشيراً إلى أن ذلك ليس تعميم على أبناء الأمة الإسلامية.

رمضان عبد المعز: بعض ابنائنا لا يعرفون شيئا عن رسول الله

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، "هل يعلمون اسم النبى الرباعى؟ كم يبلغ عدد أبناء النبى؟، هل يعلمون ماذا يحب وماذا يكره؟، طب ما السنة التى كان النبى يحب أن يحافظ عليها؟".

وتابع: "أننا نتهم ونسب أعداء الإسلام الذين يسبون النبى عليه الصلاة والسلام"، متابعاً: "ونحن فدائك يارسول الله وإحنا منعرفش حاجة عن سنة النبى عليه الصلاة والسلام".

وفى وقت سابق، كان الداعية رمضان عبدالمعز، قد تحدث بشأن الإنسان سليط اللسان حيث أشار إلى أن الإيمان لا يستقيم إلا باستقامة اللسان، مضيفًا:" هو الطريق إلى الجنة".