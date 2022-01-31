/676552/بفستان-أحمر-بين-الورود-ياسمين-صبري-تتألق-بأحدث-إطلالتها

أطلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، بإطلالة جديدة ومبهرة كعادتها، استطاعت من خلالها أن تجذب النظر لها، ونالت على إعجاب عدد كبير من جمهورها، مؤكدين على أناقتها ورقتها.

دوت الخليجيرصد أحدث إطلالات ياسمين صبري عبر انستجرام

وظهرت ياسمين صبري في مجموعة صور شاركتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بفستان أحمر، وتركت شعرها منسدلا، وممكسة بباقة ورد رائعة باللون الأبيض، مما إنعكس رقتها وجمالها اللافت.

أما عن الاكسسوارات فلم تتكلف في وضعها، واعتمدت على ارتداء كوليه بسيط من الألماظ، مع وضع لمسات مكياج خفيفة يبرز براءة وجهها.

ياسمين صبري تثير الجدل بالروب

وكانت قد خضعت الفنانة المتألقة ياسمين صبري لجلسة تصوير مثيرة بالروب من داخل «الحمام» منذ أيام، شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين صبري في مجموعة صور شاركتها عبر انستجرام، بروب أبيض، مع رفع شعرها، وممسكة بوردة في يديها،وظهورها بوضعيات مختلفة في الصور.

ياسمين صبري ضمن أجل 100 وجه حول العالم

على نفس السياق، أُدرجت الفنانة المتألقة ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، وفقال لما صررح به الموقع الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر" tccandler، عبر انستجرام.

وتحل ياسمين صبري، النجمة العربية الوحيدة المندرجة ضمن القائمة بين عدد كبير من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم، ومن المقرر الإعلان عن المسابقة يوم 27 ديسمبر الحالي.

الجدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى لتواجد ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه حول العالم، فأثبتت وجودها خلال الأعوام الأتية: "2017، 2018، 2020".

ياسمين صبري تعلن اسم مسلسلها الرمضاني

هذا و كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن الاسم النهائي لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2022، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار على اسم «دنيا».

فردت صبري على تساؤل إحدى متابعيها عن اسم المسلسل خلال خاصية «ask» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» قائلة «دنيا».

وكانت ياسمين صبري، كشفت عن حقيقة تقديم قصة حياتها بمسلسلها الجديد، المقرر طرحه خلال السباق الرمضاني المقبل.