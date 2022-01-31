/676553/نقابة-المهن-التمثيلية-تنعي-المخرج-الراحل-نبيل-الجوهري

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير نبيل الجوهري، الذي تم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، في ظهر اليوم.

دوت الخليجيرصد نعى نقابة المهن التمثيلية للمخرج نبيل الجوهري

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيان العزاء، قائلة:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة المخرج/ نبيل الجوهرى الأمين العام لنقابة المهن السينمائية، ونحن إذ ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

نقاية السينمائين تنعي وفاة نبيل الجوهري

كما نعته نقابة السينمائين، في بيان لها قائلة: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج نبيل الجوهري، الأمين العام للنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

تشييع جثمان نبيل الجوهري

وشيع جثمان الراحل نبيل الجوهري، اليوم الإثنين الموافق 31 يناير 2022، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة".

مسيرة نبيل الجوهري الفنية

بدأ المخرج نبيل الجوهري عمله كمدير تصوير في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها “عفوا هذا حقي”، بطولة سميحة أيوب، وهالة صدقي، ومحمد وفيق، و”صباح الورد”، بطولة يوسف شعبان، ومديحة يسري، وإيمان الطوخي، وحسن حسني، وشريف منير، ومدحت صالح.

ويذكر أن نبيل الجوهرى أخرج مسلسلاً واحداً خلال مشواره وهو “بالأمر المباشر” عام 2012 وكان آخر أعماله، من بطولة نهال عنبر، جمال عبد الناصر، أحمد عزمى، ياسر فرج، مروى عبد المنعم، زيزى البدراوى، ياسمين جمال، وفاء مكى، خليل مرسى، ناصر سيف، شدى جودت، ميار الغيطى، عزة بهاء، خالد محمود، محمد عبد الجواد وتأليف زكريا السيلى.

نبيل الجوهري بدأ عمله كمدير تصوير بعدد من المسلسلات، بعدها عمل كمخرج منفذ بالعديد من الأعمال منها: "البوابة الثانية، على باب الوزير، أولاد عزام، الثعلب.

وعن العمل الذي يتمنى تقديمه، قال: "أتمنى تقديم عمل فيه روح الثورة وملتهب، وفيه حياة تمس مشاكل الناس بصدق"، لافتًا إلى أن أهم السلبيات التي ظهرت في المجتمع بعد الثورة هي وجود انفلات أخلاقي غير عادي ومستغرب، داعيًا الجميع إلى التكاتف والعمل من أجل إعادة ما يتميز به المجتمع المصري من أخلاق.