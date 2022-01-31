/676555/بعد-الفوز-برباعية-على-الجونة-مدرب-الإسماعيلي-يهدد-بالإستقالة

تحدث خوان براون المدير الفني للنادي الإسماعيلي، عقب فوز فريقه بنتيجة 4/1 على الجونة، ضمن أخر جولات دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال خوان براون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة: " لا أحسم موقفي بشأن الاستمرار في الإسماعيلي، فيجب الدعم من مجلس الإدارة بالفعل وليس بالكلام، فمن حقي معرفة مستقبلي ومستقبل الفريق في الفترة القادمة".

وأردف: " سعيد اليوم بمستوى اللاعبين والفوز على الجونة بنتيجة كبيرة، وأداء مميز".

وزاد: " سأعيد تقييم تجربتي مع الإسماعيلي الأسبوع القادم، نظراً لما أتعرض له من مشاكل وأزمات".

الإسماعيلي يمطر شباك الجونة في الشوط الأول بكأس الرابطة

انتهت أحداث الشوط الأول بين الإسماعيلي والجونة، برباعية نظيفة لصالح الدراويش، في لقاء يجمع بين الفريقين في خامس وختام جولات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح محمد السوقي أول أهداف المباراة في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من الطرف الأيسر مررها جان موريل إلى محمد دسوقي الذي سدد صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

أهداف الإسماعيلي في المباراة

وجاء الإسماعيلي بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق كارميلو، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الإسماعيلي عن طريق دسوقي مررها عبد الرحمن مجدي إلى كارمليو ألجاراناز الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك.

وسجل ديجو فيرناندو الهدف الثالث للدراويش في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، من خلال كرة طولية من دونجا من وسط الملعب تصل إلى دييجو فيرناندو دوريجاراي مهاجم الإسماعيلي الذي انفرد بالمرمى وسجل الكرة في الشباك بباطن القدم.

وأكد عبد الرحمن مجدي بالهدف الرابع، في الدققية الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، من خلال متابعة لكرة مرتدة من حرس مرمى الجونة ويسكنها مجدي الشباك الفارغ أمامه.

تشكيل الإسماعيلي في المباراة

في حراسة المرمي: عمر رضوان

خط الدفاع: وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقي

خط الوسط: محمود عبد العاطي ” دونجا ” ومحمد عادل وجان موريل وعبد الرحمن مجدي وكارميلو ألجاراناز

في خط الهجوم ودييجو فرناندو