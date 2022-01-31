عمر كمال ردًا على مهاجميه: «مخدتش رزقكم.. وهنعرف مين هيدخل النار في الآخرة»

/676556/عمر-كمال-ردا-على-مهاجميه-مخدتش-رزقكم-وهنعرف-مين-هيدخل-النار-في-الآخرة

حرص مطرب المهرجان الشعبية، الفنان عمر كمال، الرد على الرسائل المعادية له، والتي زادت في الآونة الأخيرة، في ظل استعراضته المختلفة وحفلاته التي يتباهى بها مؤخرا، فضلا عن تصريحاته المثيرة خاصة بعد إعلان النقابة استبعاد عدد من زملائه من الغناء.

دوت الخليجيرصد تعليق عمر كمال على مهاجميه

وكتب عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مدافعا عن نفسه، ومؤكدًا على حبه الشديد للغناء: «أنا طلعت لقيت جوايا حب لحاجة أسمها غنا .. سعيت ف السكة ديه وربنا سبب الأسباب والدنيا مشيت معايا و رزقنى من وسع بعد ضيقة و تعب .. ممكن أكون صح و بعمل خير وممكن أكون غلط وهخش النار .. ده موضوع هنعرفه ف الاخرة لما نقف قدام ربنا».

وتابع: «لكن أنا لا أخدت رزقك .. ولا سرقتك .. و لا أذيتك .. ولا أنت كنت طالع منحة دراسية بلد أوروبية وأنا طلعت بدالك .. ولا انا أخدت مكانك ف شغل أو مرتب أو ترقية ف أى حاجة».

عمر كمال الجمهور: لو مش عجبك صوتي متتابعنيش

واستكمل عمر كمال حديثه: «انا أخترت طريق ومشيت فيه وبس .. فا الدنيا مش مستاهلة أنك تهينى وتشتمنى .. ممكن تتابعني لو شايفنى بقدم حاجة تبسطك وتغير المود بتاعك للأحسن ..وممكن متابعنيش لو شايفنى مش بقدم أى حاجة مهمة ف الحياة».

واختتم كمال رسالته بكلمات مؤثرة، قائلا: «متأذنيش بكلامك عشان أنا بنى أدم زيك بحس وبزعل وليا أم و أهل أهانتك ليا بتزعلهم».

عمر كمال يحيي أولى حفلاتها بأمريكا

من ناحية أخرى، يستعد مطرب المهرجانات عمر كمال لإحياء حفل جديد لأول مرة خارج الوطني العربي، حيث أنه سيكون بأمريكا.

وروج كمال للحفل، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكتب: "أول حفلاتي في أمريكا واشنطن سياتل يوم الأحد 6 فبراير".

هذا وقد أحيأ كلا من مطربي المهرجانات حمو بيكا، عمر كمال وحسن شاكوش حفل غنائي مساء يوم الجمعة الموافق 28 يناير، ضمن حفلات أوتوفيل في ميدان ديراب بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

أول حفل لعمر كمال وحمو بيكا بعد خلافهما

ويجتمع بيكا وكمال في هذا الحفل رغم الخلاف الكبير الذي جمع بينهم خلال الأيام الماضية، حيث قال بيكا عن الأخير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام الناس»: "مش عايز اعرفه تاني لأنه اتغر واتغير.. وشمتان فيا بعد قرار النقابة".