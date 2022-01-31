بيان عاجل من التموين حول تغيير نظام صرف الخبز للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وأوضح أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة هذه الأخبار المنشورة والمتداولة، مشددا على أن نظام صرف الخبز للمواطنين مستمر كما هو دون أى تغيير أو تعديل.
وأشار كمال، إلى أن توجيهات وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لقطاع الرقابة والتوزيع وكافة مديريات التموين على مستوى كافة محافظات الجمهورية بضرورة متابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين بشكل يومى كما هو معتاد والمرور الدورى على المخابز البلدية.
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