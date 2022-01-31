غدا.. فصل الكهرباء عن 8 قرى بكفر الشيخ لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائى، غدا الثلاثاء، عن 8 قرى وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفر الشيخ ودسوق وسيدى سالم وبيلا ومطوبس"، ووجه المحافظ جمال نورالدين، بالإعلان عن المناطق التى ستشهد فصل التيار الكهربائى عنها.





وذكر بيان للمحافظة، اليوم الإثنين، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحا، حتى الثالثة عصرا، حيث سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى الرملة بشرق كفر الشيخ، وتتأثر لعمليات الفصل قرى الرملة وتوابعها وزهران وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى أبوزيادة بمركز دسوق، وتتأثر بالفصل قرية أبو زيادة والشباسية. وأضاف البيان، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى أبوغنيمة بسيدى سالم وتتأثر بعملية الفصل قرية أبو غنيمة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى حازق بمركز بيلا، وتتأثر قرية حازق وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى البرانية بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية أبو دينا وجزء من كمسيون شرق.

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