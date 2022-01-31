عاجل- الإفتاء ‏تعلن استطلاع هلال شهر رجب غدا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء، نتيجة الرؤية الشرعية بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا. وعلقت الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان".

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