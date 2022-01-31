الصحة: تعاملوا مع الأعراض على أنها كورونا.. وتوجهوا للمستشفى فى هذه الحالات

جدة - نرمين السيد - وأكد عبدالغفار، عبر الحساب الرسمى لوزارة الصحة على موقع "فيسبوك"، أنه فى حالة ظهور أعراض يجب التعامل على أنها إصابة بكورونا حتى يثبت العكس، وعلى الشخص المريض عزل نفسه والتعامل مع الأعراض بالأدوية المختصة لكل عرض.
كما أكد أن هناك عيادات عزل وفرز فى المستشفيات متخصصة للكشف على الحالات المشتبه فيها، ويمكن للمصابين التواصل مع خدمة العزل المنزلى للحصول على المساعدة مجانا على الرقم 1440.
ونصح بالتوجه إلى المستشفى إذا استمرت الحرارة ولم تستجب للمخفضات لفترة تزيد عن 72 ساعة، وإذا انخفضت نسبة الأكسجين عن 92% أو إذا شعر الشخص بصعوبة فى التنفس.
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