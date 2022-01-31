عاجل.. السيسى يبحث هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أوجه التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مناقشة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائى والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة واستمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى فى ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، وأكد الرئيس السيسى، الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين فى ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبى للعلاقات القوية والمتميزة التى تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدةً رغبة الاتحاد فى مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة، ومشيدةً فى هذا الإطار برؤية الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، والجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، وتجربة مصر الناجحة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق إلى عدد من القضايا وتطورات الأوضاع فى المنطقة، وأكدت فون ديرلاين، اهتمام الجانب الأوروبى بالتنسيق الجارى مع الرئيس السيسى، حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، وكذلك فيما يتعلق باستضافة مصر لقمة المناخ العالمية COP 27 العام الحالى.

وتوافقت الرؤى حول ضرورة استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر وتكثيف التعاون بين الجانبين سواء على المستوى الثنائى المباشر أو فى إطار المحافل الدولية بهدف العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التى تشهدها المنطقة، وصون السلم والأمن فى الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لأبنائها.