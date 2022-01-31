الأعلى للأمناء: عدم صحة إدعاءات صعوبة امتحان الدراسات لإعدادية القاهرة

وأوضح علام، فى تصريح اليوم الإثنين، أنه التقى بمدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية لعرض شكاوى عدد من أولياء الأمور طلاب الشهادة الإعدادية حول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، حيث أكدت المديرية أن نتائج العينة العشوائية للامتحان تكشف عدم صحة الإدعاءات حول صعوبة الامتحان.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الامتحانات جاءت مطابقة للمواصفات القياسية الموضوعة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مضيفة أن صياغة الأسئلة واضحة ليس بها لبس، والأسئلة تغطى كافة جزيئات المنهج وجاءت فى مستوى الطالب المتوسط، إلا أن بعض جزئيات الامتحان تخاطب المستويات العليا للتفكير وفقا لمواصفات الامتحان، وأن هناك تعليمات مشددة لواضعى الامتحانات بالالتزام بالمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.
ووجه علام رسالة طمأنة لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بأن أعمال تصحيح الامتحانات تتم بمنتهى الدقة والشفافية، مشددا على أن هناك متابعة مستمرة لكل ما يتعلق بأعمال الامتحانات، مؤكدا أن المجلس يتابع كافة الشكاوى التى ترد إليه فى مختلف المحافظات، ويعمل على حلها وتوضيح كافة الحقائق للرأى العام.
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