مستشار الرئيس لشئون الصحة: أدوية علاج كورونا لا تستخدم للحوامل والراغبين فى...

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، يتم التوصية بأن تكون الجرعة التعزيزية الثالثة للقاح كورونا مختلفة عن الجرعة السابقة، لتعطى مناعة أقوى وفقا لبعض الدراسات وتكون أكثر وقاية، مؤكدا أن دواء إيفوشيلد لا يستخدم للحوامل، ولا الراغبين فى الحمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن عقار إيفوشيلد أحدث علاجات كورونا يساهم فى الحد من المضاعفات للمتوسطة والخفيفة، ويستخدم بتذكرة طبية من طبيب متخصص ويصرف بصيدليات المستشفيات لمدة شهرين، لأننا لا نستخدم كثيرا بدون حرص لأنه فى مرحلة التجارب ويتم صرفها فى حالات معينة ومدة معينة.

وتابع أن العلاجات التى تستخدم لعلاج أعراض كورونا مثل الحكة والتهاب الزور والتهاب الرئة، وتم استخدام ادوية كثيرة ضد الفيروسات لعلاج أعراض كورونا بسبب أننا فى حرب فيروسية نعالج بأدوية الفيروسات كلها حتى يخف المريض.

وأوضح أن الأدوية التى تعالج حالات أعراض كورونا طبيعى وتأخذ عدة سنوات حتى يتم خروجها، والأدوية التى تستخدم حاليا استخدام طوارئ فقط، معقبا :" الزوجة التى ترغب فى الحمل لا تستخدم أدوية علاج فيروس كورونا فى هذا الوقت ويتم أخذها بحذر، واللقاحات ساهمت كثيرا فى تقليل هجوم الفيروس وأثاره، ويتم إجراء فحوصات على اللقاحات يوما بيوم".

وأكد أن كل ظهور متحور جديد يكون الانتشار أسرع حتى يتم السيطرة عليه ومعرفه أسبابه، ومتوقع مع منتصف 2022 يكون بدأ الفيروس من الشراسة إلى فيروس نتعايش معه، مضيفا أنه حاليا فى بعض الحالات يكون هناك حالات شديدة من كورونا تحتاج إلى رعاية مركزة أو مستشفى، وهناك بعض الحالات الفيروس يكون شرس، بسبب قوة مناعة المريض وهل لديه أمراض مزمنة أم لاء؟..

وتابع : "غير صحيح أن السيدة التى أخذت اللقاح وترضع طفلها يسبب أى أمراض للطفل، وليس كل الحالات التى تصاب فى الرئة وتسمى متلازمة ما بعد التعافى وممكن تبقى بسيطة ومتوسطة وشديدة، وطبيب الصدرية هو من يقيم الحالة، وهناك بعض الحالات تحتاج إلى علاج لفترة طويلة، وهناك حالات تحتاج إلى علاج فترة بسيطة".