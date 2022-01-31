وزيرة التضامن: 9400 موظف بالدولة تقدموا للعلاج من المخدرات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاعتماد على مصدر واحد فى الثقافة، يفقد المواطن جزءا من الثقافة، لذلك حرصت وزارة التضامن الاجتماعى، على نشر القيم الإيجابية وتنميتها فى المجتمع، وذلك بالأماكن المخصصة للوزارة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى إطار حملات رفع تنمية وقيم الأسرة، ونتيجة لذلك تقدم حوالى 9400 موظف بالدولة إلى الوزارة للعلاج من المخدرات.
وأضافت نيفين القباج، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، أن هناك إقبالا من قبل الأسر على أجنحة وزارة التضامن الاجتماعى بمعرض الكتاب، كما أن هناك فرصة للتطوع بوزارة التضامن لتشكيل وعى الأطفال وطريقة تفكيرهم.
وتابعت الوزير قائلة: "نجعل الألعاب الخاصة بالأطفال هادفة، وتستهدف نشر القيم الإيجابية ولاسيما طريقة التعامل مع الأولاد والفتيات"، مشيرة إلى توقيع بروتوكول مع وزارة الثقافة، لتوفير المواد الخاصة برفع الوعى بالتربية الإيجابية للأطفال داخل الأسرة، استمرارية أهداف وزارة التضامن الاجتماعى بهذا الصدد فى الفترة المقبلة، حتى لا تقتصر على معرض الكتاب فقط.
وأردفت: "لدينا ردود فعل ملموسة من الأطفال والآباء خلال الحملة التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى لرفع الوعى داخل الأسرة المصرية بمعرض الكتاب".
وبشأن حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين بالهيكل الإدارى للدولة، أوضحت الوزيرة، أن حوالى 9400 موظف بالدولة تقدموا إلى الوزارة للعلاج من المخدرات وتم ذلك فى سرية تامة ومجانية.
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