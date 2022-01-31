وفاة اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

رحل عن عالمنا اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، والذى سبق وشغل أيضًا منصب محافظ الإسكندرية، حيث حرص الكثيرون على نعيه ومنهم جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق ووزير النقل السابق الذى نعاه من خلال حسابه على تويتر وكتب:

توفى إلى رحمة الله سيادة اللواء الوزير محمد عبد السلام المحجوب، والجنازة غدًا عند صلاة الظهر، من مسجد آل رشدان، أمام الباب الرئيسى لاستاد القاهرة"، والعزاء يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر".

ويعتبر الراحل واحدًا من أبرز الرجال ممن شغلوا منصب محافظ الإسكندرية والعديد من المناصب الحكومية البارزة خلال مسيرته.

جلال السعيد

وفاة اللواء عبد السلام المحجوب