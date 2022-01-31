سيلمان عيد يعلن موعد عرض مسرحية "كازانوفا” ضمن فعاليات موسم الرياض

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دوت الخليجيرصد موعد عرض مسرحية كازانوفا ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية

ونشر سليمان عيد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، البوستر الرسمي للمسرحية معلقًا عليها:”مسرحية كازانوفا يوم ٢/٢ علي مسرح محمد العلي”.

وتعد المسرحية فكرة المنتج حمدي بدر، ومن تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، ويشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي المرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة، وهي من إنتاج شركة Craft Mdeia ومن المقرر عرض المسرحية في الثاني من فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

حسن الرداد يشيد بحسن الاستضافة في حفل جوائز joy awards

وكان قد عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته لحضوره حفل تسليم حفل جوائز joy awards، التى شهدته الممكلة العربية السعودية بنسخته الثانية، بمدينة الرياض.

وصرح الفنان حسن الرداد خلال لقائه مع قناة أم بي سي 1، حول إستقبال أهالى السعودية له: ”استقبال الناس هنا كلو حب ودفًا، الواحد مش حاسس بالبرد، أنا عاوز أعيش في السعودية بسبب الحب ده كله”.

وتحدث الرداد عن الحالة الفنية التى تعيشها الممكلة:”أن بحتفي بأخل السنما والدراما والموسيقي والرياضة والمجالات الاخرة التى تعيشها مدينة الرياض”.

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

وشارك فى حفل joy awards عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.

حفل توزيع جوائز joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.