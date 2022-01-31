/676561/ماعشتش-طفولتي-باسل-الخياط-يفجر-تصريحات-جريئة-ببرنامج-ABtalks

يستعد الإعلامي أنس بوخش لاستضافة الفنان الكبير باسل الخياط، وذلك خلال برنامج ABtalks، المذاع عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك في مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر فبراير.

دوت الخليجيرصد تفاصيل برنامج باسل الخياط مع أنس بوخش

ويتحدث باسل الخياط خلال البرنامج عن طفولته وحياته المأسوية في بداية حياته، فضلا عن العدد من الأسرار التي يكشفها لأول مرة.

باسل الخياط خلال برنامج ABtalks

وروج الإعلامي باسل الخياط لحلقته مع باسل الخياط، من خلال طرح فيديو تشويقي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، والذي جاء به باسل وهو يتحدث عن طفولته قاىلا: «لم أعش طفلوتي مثل باقي الأطفال، ونزلت على الشغل مبكرا، وأعتقد أني سوف أتقاعد مبكرا من مهنة التمثيل».

ويجز يتحدث عن حياته مع أنس بوخش

هذا وحل مغني الراب ويجز ضيفًا مع الاعلامي أنس بوخش ببرنامج Abtalks، بحلقة ملئية بلأسرار والإجابات النارية، في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 يناير، وشهد ت الحلقة نسبة مشاهدة عالية.

- طفولتي كانت قاسية لكن ضرورية

- زمان كان بيبقى معايا في اليوم من 20 لحد 50 جنيه دلوقتي أنا مش عايز جنيه زيادة وراضي

- مبخطتش هعمل إيه في المستقبل عشان بحب أعيش اللحظة بلحظتها

- بسمع للكل وبعمل اللي عايزه في الأخر

- أنا بارد لأبعد الحدود وبكبر دماغي

- أسوأ لحظة في حياتي لما جيت اصالح أخويا ورفض عشان مبيحبنيش

- مقدرش أجي على نفسي نص دقيقة عشان خاطر حد تاني

- أخر مرة عيطت عشان حسيت إني لوحدي

- معاملة والدى القاسية سبب قوتى

- أنا مقتنع إن كل حاجة حصلت ليا ليها اسباب

باسل الخياط في حرب أهلية

الجدير بالذكر، يعيش باسل الخياط حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شارك في مسلسل حرب أهلية مع الفنانة يسرا، والمسلسل من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين، من بينهم يسرا، باسل الخياط، جميلة عوض، سينتيا خليفة، أروى جودة، وخالد حجاج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما حول شخصية مريم التي تجسدها يسرا، وتضطر مريم لترك ابنتها تمارا التي تقوم بدورها جميلة عوض، فتكبر تمارا على كراهية والدتها.