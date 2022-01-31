تامر أمين لـ كيروش: الي مايعرفك يجهلك

علق الإعلامي تامر أمين على فوز منتخب مصر الوطني على نظيره المغربي في مباره جمعتهم أمس، قائلا:” انا بجد مش مصدق ومش مستوعب ان احنا كسبنا ، أحنا في ماتش كوديفوار والمغرب احنا كسبنا بس بفضل ربنا وكسبنا عن استحقاق ، احنا لم نسرق فوزنا ، هاتو الدفاتر تنقرا ، كام مرة كسبنا ولكن ليس عن استحقاق وهذا النوع من المكسب لا نحتاجه في مصر" .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال برنامج أخر النهار تقديم الأعلامي تامر أمين، المذاع على فضائية النهار ، منوها “ لو مصر في ماتش المغرب خسرت كنت هطلع اشيد بالفريق والمدرب لأننا عملنا الي نقدر عليه ، احنا عندنا نجوم ، خلال 120 دقيقه احنا الي لينا الأفضلية واكثر تنظيما ،امبارح ظهر تقل تيشرت منتخب مصر وكيف لا.. وهي تحمل اسم مصر وعليها 7 نجوم ، هذا هو منتخب مصر الذي يعرف ادغال افريقيا كما يعرف كف يده".

تامر أمين يشيد بأداء المنتخب المصري

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه:" أن المديرالفني لمنتخب المغربي ، غير التشكيل الي بيلعب بيه من 4 ماتشات بس علشان هو بيلاعب مصر ، كان بيلعب بمدافعين، نزل واحد بس كمدافع والتاني نزله وسط الملعب ، ودا يدل علي تقل منتخب مصر ، وان التكتيك قواه والتكتيك دا يعني كيروش.. لما تشوف الفريق في منتهي القوة وبيلعب بكتله جماعيه تعرف ان المدرب قوي".

تامر امين: كيروش مدرب عبقري

وأكد الإعلامي تامر أمين، علي أن الشعب المصري سيمدح كيروش من اليوم ، يوم 29 يناير ولد مدرب عبقري لمنتخب مصر ولابد أن نتمسك به لسنوات طويله.. لانه مدرب تقيل عجوز في التدريب وبيعرف يعمل كتله جماعية يصعب اختراقها، ولازم نحافظ عليه لسنين علشان يكون عندن منتخب قوي لسنين، واتولد عندنا أبطال القارة".

واشار تامر أمين "بعد ماتش المغرب وكوتيفوار انا مش قلقان من الكاميرون احنا عندنا شخصية بطل بتتكون في فريق لاعيبته أبطال، واحنا قدرنا نفوز علي الاقوياء، ونفوز بامتاع واقناع دي محصلتش من 2010 مع حسن شحاته".