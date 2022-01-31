/676563/حسن-الرداد-لسفير-السعودية-طول-عمرنا-يد-واحدة-وصعب-حد-يعكر-صفونا

رد الفنان حسن الرداد على منشور كتبه سفير المملكة العربية السعودية بمصر، السفير أسامة بن أحمد نقلي، مؤكدا على عمق العلاقة بين مصر والسعودية، وذلك بعد نشوب الأزمة الأخيرة حوله بشأن تصريحاته عن البلد الشقيق.

دوت الخليجيرصد رسالة حسن الرداد لسفير السعودية بالقاهرة

وأعاد حسن الرداد نشر تدوينة السفير أسامة بن أحمد نقلي، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلق عليها، قائلا: «طول عمر مصر و السعودية يد واحدة يا معالى السفير ، و صعب جدا اى شخص يعكر صفو هذه العلاقة الأبدية».

أسامة بن أحمد النقلي يشيد بدولة مصر

وجاءت في تدوينة السفير أسامة بن أحمد النقلي، الكلمات الآتية: «‏الحضور المصري الكبير للفنون و الثقافة في المهرجانات والفعاليات التي تُقيمها ⁧‫السعودية‬⁩ .. يحمل معه تقدير بلادي لريادة ⁧‫مصر‬⁩ في هذه المجالات، وتؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تسودها المحبة في ظل روابط الدين واللغة وصلة الرحم».

دفاع تركي أل الشيخ عن حسن الرداد بعد أزمته

وعلق المستشار تركي آل الشيخ على الهجوم والإنتقادات التي تعرض لها حسن الرداد قائلا:”لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد ؟ فالمملكة منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحاضر وإلى آخر الزمان أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأرض الخير والامن والامان وحاضنة الفن والاعلام التي تسعد بوجود اكثر من 3 ملايين مصري شقيق نفخر بهم كما نفخر بوجود أكثر من 600 الف سعودي في مصر الحبيبة”.

وتابع أل الشيخ:”تركتو كل هذه الايجابيات والحفل الكبير الغير مسبوق بشهادة الجميع، وتم التركيز بشكل تافه على نقاط غير خافي الهدف منها”.

تركي آل الشيخ يوجع رسالة قاسية لأعداء النجاح

ووجه المستشار تركي أل الشيخ كلمة فى نهاية خطابه لكل ناجح وإلى أعداء النجاح:”أقول لكل ناجح عربي خصوصا والعالم عامة ابواب المملكة مفتوحة لك، ولابداعك وداعمة لك بوجود قائد ملهم ورؤية عظيمة، واقول لكل تافه استمر في تفاهتك واستمتع بنجاح الاخرين، تحياتي لكل من حضر ومعذور كل من لم يستطع الحضور لظروفهم، حفظ الله بلدي وقيادتي وكل البلاد العربية”.