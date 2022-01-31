/676565/إيتو-للاعبي-الكاميرون-عن-مباراة-مصر-إنها-الحرب-فيديو

تحدث صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن مواجهة مصر أمام الكاميرون المرتقبة بنصف نهائي كاس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال صامويل إيتو في خلال حديثه للاعبي الكاميرون: "يجب أن تحولوه إلى واقع ملموس يوم الخميس المقبل بالعقلية نفسها، تجهزوا أنها ستكون حرب".

"وزاد: " إنها الحرب، علينا وضع ذلك في رؤوسنا قبل هذه المواجهة لتخطي المنتخب المصري”.

وأردف: “أاثق بكم بالفوز في هذه المباراة لأن لديكم الإمكانيات اللازمة لتخطي المنتخب المصري والوصول للنهائي ثم الفوز بالبطولة لإسعاد الجماهير الكاميرونية ".

ويضرب منتخب مصر مواجهة قوية مع الكاميرون بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات مصر ضد الكاميرون

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام الأسود الكاميرونية خلال المواجهات المباشرة فيما بينهم، والتفوق كاسح للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

آخر مباراة بين المنتخبين في أمم أفريقيا 2017 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد.

تقابل الفريقين من قبل خلال 27 مباراة في جميع البطولات سواء القارية أو الودية.

المنتخب الوطني يُؤمن نفسه من التلاعب في مسحات البعثة قبل لقاء الكاميرون

عقدت بعثة منتخب مصر، اتفاقًا مع إحدى المعامل الخاصة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، لإجراء مسحات إضافية للبعثة المصرية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، إلى جانب مسحات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل المباراة المرتقبة مع الكاميرون مستضيف البطولة.

وقررت البعثة المصرية اتخاذ هذا الإجراء، تحسبًا لأي شبهة أو تلاعب قد يحدث في مسحة الاتحاد الإفريقي، وهو ما قد ينتج عنه حرمان المنتخب الوطني من بعض لاعبيه أمام الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.

تمكن منتخب مصر أن يحقق الفوز خلال 15 مباراة.

فيما فازت الكاميرون في 6 مواجهات من قبل.