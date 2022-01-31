مفيد فوزي يتعرض لكسر في مفصل الكتف.. وابنته: «لا يُسمح بالتدخل الجراحي»

/676566/مفيد-فوزي-يتعرض-لكسر-في-مفصل-الكتف-وابنته-لا-يسمح-بالتدخل-الجراحي

كشفت حنان ابنة الإعلامي الكبير مفيد فوزي، عن سبب غياب والدها عن الساحة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى تعرضه لكسر في مفصل كتفه الأيمن، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

دوت الخليج يرصد الحالة الصحية الإعلامي مفيد فوزي بعد تعرضه لكسر في مفصل كتفه

وكتبت حنان مفيد فوزي عبر خاصية «ستوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «بعد مرور 10 أيام من الخضة والقلق والحيرة والألم على بابا، مضطرة أنطق عشان أجاوب الناس اللي بيسألوا عنه ومش بيرد، ونشكر ربنا على كل حال».

مفيد فوزي يتعرض لأزمة صحية

واستكملت نجلة مفيد فوزي حديثها، كاشفة عن سبب تغيب والدها: «بابا تعرض لكسر في مفصل الكتف اليمين والوضع لا يسمح بتدخل جراحي لكن بيسمح برحمة ربنا عليه، والحمد لله ربنا قدر ولطف».

وطالبت حنان في نهاية رسالتها الجمهور بالدعاء لوالدها بأن يتمم شفاءه على خير، فقالت: «اطلب دعواتكم لوجه الله أن يتحنن عليه ويعطيه الصحة والعافية.. يارب رحمتك يا عظيم الألطاف».

مفيد فوزي مع ياسمين عز

وكانت استضافة الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس، الذي يُذاع على mbc مصر، الإعلامي الكبير مفيد فزوزي، الذي عاتبها في أول دقائق الحلقة، ما جعل الجمهور يستنكرون ردة فعله ويهاجمونه.

عتاب مفيد فوزي لياسمين عز

فبعد تقديم المذيعة ياسمين عز للإعلامي الكبير مفيد فوزي، عاتبها، قائلًا:"عندي ملاحظة ياريت قلبك يتسع لها.. لما جيت دخلت الاستوديو كان المفروض تقومي ترحبي بيا، لأني ببساطة لست صاحب الاسم والكبير والشهرة، لكن لأني من أباء المهنة"، فاعتذرت له لأنها لم تقدر أن تقوم بسبب تثبيت المايك في ملابسها، ولو تحركت سيسقط، رد عليها:"انا قولت يغفر لها أنها شابة ويغفر لها هدوئها ولبسها الأبيض الملائكي وأنها بسيطة الملامح، ويقبل عذرك".

مفيد فوزي يشيد لعادل إمام

وفتح الإعلامي مفيد فوزي قلبه في البرنامج وتحدث عن عادل إمام، وصرح قائلًا:«عادل إمام نجاحه مستمر، فهو أيقونة ضحك لن تتكرر، سمير غانم وسعيد صالح كوميديانات أقوية، لكن عادل إمام عنده كريزما مختلفة».

واستكمل: «عادل إمام بيخلق كوميديا من الموقف مش بيتشقلب وخلاص، ومافيش حد من النجوم الشباب بيضحكني شبهه».