/676568/حمو-بيكا-عن-أزمته-مع-النقابة-مش-عايزين-يعترفوا-بينا

تحدث مطرب المهرجانات محمد محمود الشهير باسم «حمو بيكا»، عن أزمته مع نقابة المهن الموسيقية بشأن تغير أسماء مطربي المهرجانات مشيرا إلى أنه لا يعلم سبب المشكلة، وأن النقابة تقوم بإصدار قوانين غريبة كل فترة.

دوت الخليجيرصد حلقة حمو بيكا مع الأعلامية أنجي أنور

وأضاف حمو بيكا خلال برنامج مصر جديدة، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة etc: "بأن النقابة مش عايزين يعترفوا بالفن الخاص بينا".

ووجهت إنجي أنور سؤال حول ما يسميه المطرب الشعبي، بأن المهرجانات فن، ليرد بيكا قائلا:" هذا يُعد فن، طالما إن في ناس بتسمعني ومبسوطة من ده يبقي فن".

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر

هذا وفتح مؤدي المهرجان الشعبية حمو بيكا النار على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بسبب إصدار الأخير قرار بإيقاف حمو عن الغناء.

وقال بيكا خلال لايڤ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "لو هما مستكترين علينا النعمة فربنا اللي بيدهالنا، ومحدش بيدينا حاجة من جيبه أو بيصرف علينا، وربنا اللي بيحاسب العباد، وهو عياله بيسمعونا، وبيسمعنا الدكاترة والمهندسين وظباط كله بيسمعنا".

اعتذار حمو بيكا لهاني شاكر

من جانبه، تعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة.

فقدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبنا من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحتة الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل أعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي".

مردفاً:" أتمني تقبل أعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".