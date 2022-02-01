بيان مهم من دار الإفتاء حول هلال شهر رجب

جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى لدار الإفتاء، على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "انتشر على معظم الصفحات على الفيسبوك أن غدًا أول شهر رجب، وهذا الأمر غير صحيح".

وتابعت الدار: "غدًا موعد استطلاع الهلال، وسيتم إعلان موعد بداية شهر رجب غدًا بإذن الله بعد صلاة المغرب، تابعونا على الصفحة".