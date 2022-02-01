جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى لدار الإفتاء، على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "انتشر على معظم الصفحات على الفيسبوك أن غدًا أول شهر رجب، وهذا الأمر غير صحيح".
وتابعت الدار: "غدًا موعد استطلاع الهلال، وسيتم إعلان موعد بداية شهر رجب غدًا بإذن الله بعد صلاة المغرب، تابعونا على الصفحة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان مهم من دار الإفتاء حول هلال شهر رجب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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