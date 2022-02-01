ثلوج ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الجو غدا (خريطة الطقس)

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 18 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 18 درجة مئوية، وشمال الصعيد 19 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 20 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد معتدل على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الأتربة العالقة على السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.