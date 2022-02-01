رئيس شعبة الأدوية لـ مساء dmc: لا زيادة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة تم وضعه على أساس أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة مستردة، أى تضع على التكلفة وسعر المنتج النهائى وفى النهائية يتم توريدها إلى خزينة الدولة.





وأوضح خلال مداخلة عبر زووم، ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن الدواء أمن قومى وفرض رسوم ضريبة على المنتج الدوائى النهائى كان سيستلزم تحريك الأسعار بنسبة 14%، ولكنه تم رفض ذلك وأعفى الدواء من ضريبة القيمة المضافة حتى لا يتم إضافة أعباء على المواطن المصرى. وأضاف أن إعفاء مدخلات الصناعة سيساعد على توفير الأدوية، مؤكدًا أن الدولة دائما تأخذ قرارات صارمة فى توقيتات حاسمة وبطريقة أكثر من رائعة، متابعا: "القرار صائب فى توقيت أكثر من رائع". أشار إلى أن مصر لم تشهد أى عجز فى الأدوية خلال أزمة كورونا، مؤكدا أنه لا زيادة فى أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة.

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