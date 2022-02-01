مصر تستقبل أولى شحنات عقار إيڤوشيلد لعلاج حالات كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستقبلت مصر أولى شحنات عقار "إيڤوشيلد" الذى طورته شركة أسترازينيكا لعلاج الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وفقًا للمعايير العالمية. يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات والأدوية للوقاية من الفيروس.

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