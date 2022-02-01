التنمية المحلية لـ مساء dmc: «إيجى ترك» تأتى فى إطار اهتمام الرئيس بالشباب

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن المبادرة تأتى فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار وفكر ريادة الأعمال خصوصًا ما يسمى عربات الطعام باعتبارها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن الأوراق المطلوبة للمبادرة صورة من بطاقة الرقم القومى وصحيفة الحالة الجنائية، كما يجب أن يحدد الشاب موقع عربة الطعام، ويستفيد من المبادرة من فى سن ما بين 21 إلى 55 عاما وكذلك ذوى الهمم، مؤكدًا أن المبادرة بدأت فى 8 محافظات.
وأشار إلى أن العربات يتم طرحها بأسعار تنافسية، كما يتم توفير التمويل للشباب بشكل ميسر.
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