أستاذ مناعة لـ مساء dmc: المتحور الجديد من أوميكرون سريع الانتشار

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالهادى خضر أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بنيوجيرسى، إن متحور أوميكرون BA.2 متشابة مع BA.1 وهناك بعض التغيير فى الكود الجينى للمتحور الجيد فى البروتينات، وهو ما يجعله سريع الانتشار بشكل أسرع من أوميكرون بمرة ونصف.





وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن الدنمارك أكثر بلد انتشر فيها المتحور، فالأعداد أكثر من 50 ألف حالة. وعن الأعراض قال: "هى نفسها أعراض أوميكرون ولكن نسبة الانتشار أسرع وقد يسبب حالات شديدة المرض تستدعى دخول المستشفيات والعناية المركزة وهناك حالات وفيات". وأشار إلى أن التطعيم يعطى مناعة كبيرة ولكنها ليست 100%، مؤكدًا أن الدنمارك تعاملت مع المتحور الجديد من أوميكرون بدون إجراءات احترازية.

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