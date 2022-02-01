مصر تودع صك الانضمام إلى معاهدة وكالة الأدوية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مفوضية الصحة والشؤون الإنسانية والاجتماعية -عبر حسابها الرسمى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"- أن مصر هى الدولة رقم 19 من بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى التى صادقت على المعاهدة.
وأوضحت المفوضة أن "وكالة الأدوية الإفريقية" ستقوم بتعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقى على تنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة فى القارة التى تضررت بجائحة كورونا فضلا عن انتشار الأوبئة فى عدد من بقاع القارة.
وأضافت المفوضة أن وكالة الأدوية الإفريقية ستعمل على تعزيز التصنيع المحلى للمنتجات الصيدلانية فى القارة والحصول على صناعة أدوية إفريقية آمنة ذات أسعار مناسبة.
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