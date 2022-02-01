مجلس المسلمين بألمانيا يسقط عضوية جمعية مقربة من الإخوان

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس الذى يضم فى عضويته عددا من المنظمات والجمعيات والاتحادات الإسلامية فى ألمانيا، اليوم الاثنين 31 يناير، إن المجلس قرر خلال الجمعية العامة لممثليه والتى انعقدت افتراضيا فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى، استبعاد جمعية "التجمع الإسلامى الألمانى" (DMG) وأعضائها، مشيرة إلى أن طلبا بهذا الخصوص حصل على تأييد أغلبية الثلثين التى تشترطها اللائحة التأسيسية.

وجاء فى تقرير هيئة حماية الدستور عن عام 2020 أن جمعية "DMG" التى كانت تسمى سابقا (التجمع الإسلامى فى ألمانيا) يمكن اعتبارها جزءا من الشبكة العالمية للإخوان المسلمين "ومنظمتها المركزية فى ألمانيا"، وذلك بناء على التشابكات الوثيقة فى الهياكل والمناصب مع الإخوان.

ونقلت الاستخبارات الداخلية عن حكم صادر من المحكمة الإدارية فى ولاية هيسن فى عام 2017 القول إن القناعات الأساسية للجمعية تتضمن إقامة أنظمة سيادة إسلامية لا تتوافق مع مبادئ ديمقراطية مثل حرية الرأى والسيادة الشعبية والمساواة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد أعضاء جمعية "دى إم جى" يصل حاليا إلى 1450 عضوا، وذكر المكتب الاتحادى لحماية الدستور أن هذه الجمعية جزء من مما يطلق عليه الطيف القانونى والمقصود به المجموعات التى لا تسعى إلى تحقيق أهدافها عن طريق شن هجمات إرهابية بل عن طريق إحداث تغيير على المدى البعيد استنادا إلى القوانين المحلية.