تاج الدين: لا يشترط توحيد نوع لقاح كورونا فى الجرعة الثالثة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الجرعة الثالثة "التعزيزية" من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تعتبر بمثابة إعادة تلقيح، موضحا أن الجرعة الثالثة ليست من الضرورة أن تكون من نفس نوع الجرعتين السابقتين.





وقال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، مساء اليوم الإثنين، إن هناك دراسات تؤكد أن الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا "أكثر وقاية" من الجرعتين السابقتين، لافتا إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساهمت فى الحد من تواجد الفيروسات وانتشارها.

وأشار إلى أن الدوائين الجديدين الخاصين بشركة "فايزر" يساهمان فى الحد من احتمالية المضاعفات فى حالات الإصابة البسيطة والمتوسطة، خصوصا إن كان هناك أمراض أخرى مصاحبة للمريض مثل الضغط أو السكر، حيث يتم استخدامهما بروشتة طبية ويصرفان من صيدليات المستشفيات لمدة شهرين، وهما مازالا فى مراحل التجارب.

من جهة أخرى، أوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن هناك شائعات تدور حول أن المرضعة التى تلقت لقاح كورونا يجب إلا ترضع أطفالها وهذا غير صحيح، كما يشاع أيضا أن المرأة الحامل أو المرضعة التى تتلقى لقاح كورونا يكتسب طفلها مناعة ضد الفيروس لفترة زمنية معينة.

وأضاف أن هناك فترة من الفترات استبعدنا الحوامل من تلقى لقاح كورونا ومنذ 7 أو 8 شهور يتم تطعيمهم، مؤكدا أن اللقاحات آمنة فى فترة الرضاعة والحمل.