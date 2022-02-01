متحدث الصحة: نستهدف الوصول لنسبة 70% من التطعيم ضد كورونا بحلول يونيو...

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عقار إيفوشيلد أحدث علاجات كورونا يستخدم للحالات شديدة نقص المناعة لمرضى الأورام والأمراض المناعية، مضيفا أنه تم الموافقة عليه عالميا، واللجان العلمية بهيئة الدواء وافقت على العقار وتم توفيره للمواطنين مجانا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن أرقام ارتفاع الوفيات دقيقة ويتم تسجيلها والإصابات التى مرت على المستشفيات الجامعية والخاصة والعام، وتم رصد 60% من المصابين لم يكن عليهم أى أعراض من الفيروس، وكان واحد من أسباب الدكتور خالد عبد الغفار تخفيض أسعار المسحات لتسهيل على المواطنين للاطمئنان على صحتهم.

وتابع أن تم تطعيم 42% من الفئات المستهدفة، وبداية النصف الثانى 2022 نصل إلى نسبة 70% من تطعيم المواطنين من لقاح كورونا، حتى نصل إلى المناعة المجتمعية.