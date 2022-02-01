أحمد حجازى يغيب عن مباراة الكاميرون فى نصف نهائي أمم أفريقيا

كشفت الأشعة التي خضع لها أحمد حجازي مدافع منتخب مصر عن صعوبة لحاقه بمباراة الكاميرون المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل في دور الأربعة لبطولة كاس الامم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير .

حرصت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السعودي، على تهنئة المنتخب المصري، بالتأهل لربع نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز على المنتخب المغربي بثنائية مقابل هدف، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادى السعودية صورة للاعبها أحمد حجازي، وكتبت: "تهانينا للمنتخب المصري الشقيق وصولهم للدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأفريقية، وتمنياتنا بالسلامة للاعبنا أحمد حجازي".

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، بعد فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد أحمدو أهيدجو، ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض فى نصف النهائى.

وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1، وتقدم لمنتخب المغرب سفيان بوفال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء فى الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد صلاح للفراعنة فى الدقيقة 54، ونجح محمود تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثانى فى الوقت الإضافى الأول.