دار الافتاء تنفى رؤية هلال شهر رجب وتؤكد استطلاعه غدا

نفت دار الافتاء المصرية ما انتشر على معظم الصفحات على الفيس بوك، بأن غدًا أول شهر رجب، مشددا على أن هذا الأمر غير صحيح.

وكشفت الدار أن غدًا موعد استطلاع الهلال، وسيتم إعلان موعد بداية شهر رجب غدًا بعد صلاة المغرب.

وتستطلع دار الافتاء المصرية مساء غد الثلاثاء الموافق 1 فبراير لعام 2022، هلال شهر رجب لعام 1443 هجريا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية، وسيجرى إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقى مواقع التواصل الاجتماعى.

ويولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة لعام 1443 هجريا الموافق 2022 / 2 / 1م (يوم الرؤية).

وفلكيا ووفقا للحسابات المبدئية لمعهد الفلك، تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجريا فلكيـا يوم الأربعـاء 2022 / 2 / 2 م.