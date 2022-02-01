أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن الانتشار السريع لإصابات كورونا من خصائص متحور أوميكرون، ويزيد من قدرته على العدوى، وهذه السرعة ليست فى فيروس كورونا نفسه، موضحا أن كورونا يستطيع أن ينقل العدوى من 5 إلى 6 حالات والانفلونزا من 3 إلى 4 اصابات، بينما أوميكرون ينقل العدوى لـ16 شخصا. وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن متحور أوميكرون ليس المتحور الأخير لفيروس كورونا، مضيفا: "هناك دول يوجد فيها تحورات جديدة لا تعلن عنها". وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: "الفيروسات من ضمن خصائصها التحور وهناك تحوارات جديدة من كورونا لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ولا يجب الاستهانة بفيروس كورونا حتى لو كانت الأعراض بسيطة لدى البعض ولكن هناك حالات متوسطة وصعبة فضلا عن وفيات وإن كانت قليلة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل كل ما لديهما لمواجهة الفيروس لذلك يجب الالتزام بالإجراءات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عوض تاج الدين: أوميكرون لن يكون الأخير وهناك دول بها تحورات جديدة غير معلنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.